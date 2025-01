DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 33,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 33,12 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 33,11 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.193.094 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 45,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 37,88 Prozent zulegen. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,03 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,64 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

