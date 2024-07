DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursabschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 40,67 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 40,67 EUR ab. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.101 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 15,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 11,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,49 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,92 Mrd. EUR gelegen.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

