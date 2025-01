DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 35,31 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 35,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,45 EUR. Mit einem Wert von 34,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 748.037 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,67 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 22,68 Prozent niedriger. Bei 33,03 EUR fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,46 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus