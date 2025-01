DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 34,85 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,85 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,94 EUR. Bei 34,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 43.477 Aktien.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 31,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,22 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

