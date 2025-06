DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Vormittag ab

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 40,46 EUR nach.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 40,46 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.669 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,48 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,31 EUR.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,25 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,07 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

