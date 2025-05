DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 38,98 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 38,98 EUR. Bei 38,99 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 505.235 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 13,57 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,69 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

