DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 38,89 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,93 EUR zu. Bei 38,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.977 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 12,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 20,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

