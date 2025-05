DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 39,27 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 39,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.234 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,16 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,89 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,56 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,81 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

