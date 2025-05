DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,18 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 39,18 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 49.702 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 11,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,98 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,89 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,56 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leichter: DHL eCommerce UK und Evri schließen sich zusammen

DHL-Aktie höher: DHL Group treibt Automatisierung mit Boston-Dynamics-Robotern voran

DHL-Aktie gefragt: DHL-Chef hofft auf Zusatzgeschäft durch Zölle