DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Mit einem Wert von 39,02 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 39,02 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,33 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 920.990 Stück.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,45 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Abschläge von 20,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,69 EUR.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

