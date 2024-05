DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 39,12 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 39,12 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,03 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 621.206 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot