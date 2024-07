DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 40,51 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 199.447 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 13,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,49 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

