DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 38,66 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 38,66 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,84 EUR. Bisher wurden heute 193.293 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 14,51 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,92 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,81 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,04 EUR im Jahr 2025 aus.

