DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) behauptet sich am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 38,11 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,36 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 593.309 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 47,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Mit Abgaben von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX freundlich

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt zum Handelsstart im Plus