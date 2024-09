DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 37,85 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 37,85 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,61 EUR nach. Bei 38,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 808.357 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Mit Abgaben von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,09 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,95 EUR je Aktie.

