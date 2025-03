DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag nordwärts

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 41,45 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 41,45 EUR. Bei 41,73 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 511.891 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,03 EUR am 14.01.2025. Mit Abgaben von 20,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 46,69 EUR angegeben.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 22,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

