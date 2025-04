DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittag ab

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 36,83 EUR nach.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 36,83 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,45 EUR. Mit einem Wert von 36,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 367.194 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 18,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 22,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,06 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

