DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büßt am Mittag ein

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 39,78 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 39,78 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,51 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 39,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 435.252 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 9,41 Prozent wieder erreichen.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,88 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,49 EUR an.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,19 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

