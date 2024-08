DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 38,39 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,45 EUR. Bei 38,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 260.879 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,51 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 6,69 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,96 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Freitagmittag