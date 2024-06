DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kurseinbußen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,01 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,99 EUR. Bei 38,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 301.158 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,20 Prozent.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,63 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 20,25 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

