DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 39,30 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 39,30 EUR nach oben. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,30 EUR zu. Bei 39,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 62.132 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,63 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 20,25 Mrd. EUR gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 freundlich

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in Grün

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren bedeutet