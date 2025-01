DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,87 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 35,87 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 35,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 689.794 Stück.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,92 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

DHL-Aktie fest: Eintägiger Warnstreik bei der Post

Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags