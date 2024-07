DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ohne große Veränderung

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 40,51 EUR.

Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,51 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 40,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,43 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 573.801 Stück.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 11,05 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,88 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,25 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

