Fulminanter Börsenauftakt: Das "Wunder" von Haching

€uro am Sonntag

Mit ihrem fulminanten Börsendebüt am vergangenen Dienstag hat die Spielvereinigung Unterhaching zumindest schon mal den Börsenstart des Bundesligisten Dortmund in den Schatten gestellt: Die BVB-Aktie hatte an ihrem ersten Handelstag im Jahr 2000 mehr als acht Prozent verloren und ihren Ausgabepreis von elf Euro seitdem nie mehr erreicht., nach Borussia Dortmund erst die zweite börsennotierte Fußballaktie in Deutschland: Zum Börsenauftakt des Drittligisten am Dienstag legte das Papier um 33 Prozent auf 10,80 Euro zu, bei einem Ausgabepreis von 8,10 Eu­ro. Am zweiten Handelstag an der Börse München ging es in ähnlichem Tempo weiter, bis Mittwochabend lag der Kurs bereits 80 Prozent über dem Ausgabepreis. "Der Auftakt zeigt, dass wir den richtigen Weg gegangen sind", freut sich Präsident Manfred Schwabl.Der steile Kursanstieg wirkt umso verwunderlicher, als die Nachfrage nach den Papieren während der vorangegangen Zeichnungsfrist weit hinter den Erwartungen des Vereins zurückgeblieben war. So waren von insgesamt rund 954.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung lediglich rund 330.000 gezeichnet worden.

Liebhaber und Dilettanten

Der Leiter der Handelsüberwachung an der Börse München, Norbert Betz, erklärte den Ansturm gegenüber €uro am Sonntag so: "Auf der Verkaufsseite haben wir insbe­sondere Zeichner gesehen, die kleine Stückzahlen der Hachinger Aktie gezeichnet haben. Vermutlich sind das Liebhaber, für die die Aktiengewinne keine Rolle spielen. Die Ankeraktionäre verkaufen natürlich nicht. Es gibt also nur wenig Angebot durch potenzielle Verkäufer."

Bildquellen: lazyllama / Shutterstock.com, moomsabuy / Shutterstock.com

Auf der Käuferseite hätten ­dagegen viele Privatanleger und teilweise auch Berater offenbar Probleme gehabt, die Aktie zu zeichnen. "Viele ungeübte Zeichnungsinteressierte sind wohl im Dschungel der Web-Applikationen verzweifelt und haben ihre Zeichnung nicht auf die Straße gebracht. Die kauften dann im normalen Börsenhandel. Das treibt die Nachfrage", so Betz. Deshalb sei das Miss­verhältnis über den Preis geregelt und zum Ausgleich gebracht worden.ging der Kurs auf 10,20 Euro zurück, immer noch 25 Prozent über dem Ausgabepreis. Das entspricht einem Börsenwert von 40 Millionen Euro. Am Freitagnachmittag lag das Papier bei 11,34 Euro.Die restlichen rund 622.000 Aktien werden jetzt in einer Privatplatzierung an interessierte Investoren weitergeben. Dazu liefen laut Präsident Manfred Schwabl "Gespräche mit Interessenten aus dem In- und Ausland, die bis Herbst abgeschlossen sein sollen". Pläne, weitere Aktien am Markt zu platzieren, gibt es nach Angaben eines ­Unterhaching-Sprechers nicht. "Das wäre auch aus rechtlichen Gründen schwierig", so der Sprecher.__________________________