Dienstagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 zeigte sich am Dienstag schwächer.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,57 Prozent tiefer bei 4.742,83 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 39,536 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,636 Prozent schwächer bei 4.739,50 Punkten, nach 4.769,83 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4.754,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.722,67 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 4.594,63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.10.2023, den Stand von 4.288,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, bei 3.839,50 Punkten.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 29,27 Prozent auf 0,05 USD), SVB Financial Group (+ 21,15 Prozent auf 0,04 USD), Moderna (+ 13,12 Prozent auf 112,50 USD), Viatris (+ 5,17 Prozent auf 11,39 USD) und Las Vegas Sands (+ 4,31 Prozent auf 51,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Norwegian Cruise Line (-8,58 Prozent auf 18,32 USD), Royal Caribbean Cruises (-7,22 Prozent auf 120,14 USD), Carnival (-6,74 Prozent auf 17,29 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,99 Prozent auf 138,58 USD) und Intel (-4,88 Prozent auf 47,80 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 22.918.010 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,716 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 292,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net