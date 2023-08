Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Jungheinrich-Aktie

Insider Depot

Ein Insider nimmt sich die Jungheinrich-Aktie vor.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 18.08.2023 bei Jungheinrich. Die Meldung des Deals ging am 21.08.2023 ein. Im Portfolio von Jungheinrich-in enger Beziehung LJH-Holding GmbH kam es am 18.08.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 10.002 Aktien zu jeweils 28,97 EUR hinzu. Das Papier von Jungheinrich gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,60 Prozent auf 28,50 EUR abwärts.

Die Jungheinrich-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,80 Prozent im Plus bei 28,90 EUR. Letztlich wurden via FSE 35 Jungheinrich-Aktien gekauft oder verkauft. Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich beläuft sich aktuell auf 2,89 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 48.000.000 Aktien im Streubesitz.

Bei Jungheinrich kam es davor am 18.08.2023 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. 10.002 Anteile für jeweils 28,97 EUR kaufte Aufsichtsrat, Lange, Wolff bei Jungheinrich damals an.

