Directors' Dealings bei 3U: Führungskraft kauft zu

Insider-Alarm

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der 3U-Aktie aus.

Am 29.01.2024 wurden bei 3U Directors' Dealings erfasst. 3U meldete den Insiderdeal am 02.02.2024. Am 29.01.2024 baute TOMPAT Invest GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 101.199 Aktien aus. TOMPAT Invest GmbH bezahlte 1,87 EUR je Anteilsschein. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von 3U zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 6,50 Prozent auf 1,98 EUR.

Die 3U-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,90 Prozent auf 2,12 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 15 3U-Aktien. Am Markt ist 3U aktuell 76,94 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 36.813.000 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 29.01.2024 statt. Um 9.991 Anteile für einen Preis von jeweils 1,85 EUR strich TOMPAT Invest GmbH das eigene Portfolio zusammen.

Redaktion finanzen.net