So entwickelt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Dienstagnachmittag

02.09.25 16:09 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 116,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
100,50 EUR -0,30 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 116,71 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 116,00 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 116,98 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 211.747 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. 6,82 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 45,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,947 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

