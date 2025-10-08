DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochabend billiger

08.10.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochabend billiger

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 111,73 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 111,73 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,66 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 112,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 371.477 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 10,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Mit Abgaben von 28,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,887 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,87 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
