Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 112,46 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 112,46 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 112,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 344.062 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 10,86 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,77 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,887 USD belaufen. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23,58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

