Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Walt Disney-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 88,80 EUR. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,07 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,07 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 141,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 37,20 Prozent wieder erreichen. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 2,78 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,25 USD an.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.150,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.534,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,20 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

