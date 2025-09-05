Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 117,30 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 117,30 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 116,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 181.677 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 46,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,952 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Walt Disney-Aktie.

