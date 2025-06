Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 118,65 USD zeigte sich die Walt Disney-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Im New York-Handel kam die Walt Disney-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 118,65 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 118,90 USD. Bei 117,69 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 118,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 267.770 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 48,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,865 USD je Walt Disney-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,50 USD.

Walt Disney gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 23,50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,78 USD je Walt Disney-Aktie.

