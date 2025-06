Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 119,34 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 119,34 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 118,70 USD. Mit einem Wert von 118,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 226.077 Aktien.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,97 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 48,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,865 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,78 USD je Aktie belaufen.

