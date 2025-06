Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 117,81 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 117,81 USD ab. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,39 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 117,55 USD. Bisher wurden via New York 197.353 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 2,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 47,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,865 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Am 07.05.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Walt Disney am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,78 USD im Jahr 2025 aus.

