Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney reagiert am Nachmittag positiv

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 97,48 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 97,48 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,50 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 167.032 Stück.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 21,22 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 23,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 130,00 USD angegeben.

Am 07.05.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 06.08.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,75 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones steigen

George Lucas: So hat ihn Star Wars reich gemacht