Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 87,33 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 87,33 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,23 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,03 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 175.765 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney -0,25 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23,05 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,54 Prozent gesteigert.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,94 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

