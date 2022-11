Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagvormittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Walt Disney-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 88,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 88,49 EUR. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 88,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 349 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 37,70 Prozent Luft nach oben. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 2,48 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 127,25 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,37 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.150,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.534,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie in Rot: Disney übernimmt Kreuzfahrtschiff von MV Werften

Disney-Aktie mit Verlusten: Disney will mithilfe von Einstellungsstopp Kosten sparen

Disney-Aktie deutlich tiefer: Walt Disney enttäuscht bei Umsatz und Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com