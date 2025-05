Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Minusbereich

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 111,56 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 111,56 USD ab. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,37 USD ein. Bei 111,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 132.997 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 118,60 USD markierte der Titel am 03.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,20 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,852 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,75 USD je Walt Disney-Aktie.

