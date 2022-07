Walt Disney Aktie News: Walt Disney büßt am Mittag ein

Um 21.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 100,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,72 EUR. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 4.366 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2021 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 37,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 86,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 16,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 170,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.272,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.613,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.08.2022 erwartet. Am 08.08.2023 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,91 USD je Aktie.

