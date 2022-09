Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,2 Prozent auf 103,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 102,26 EUR. Bei 102,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.984 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2021 bei 155,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 33,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Abschläge von 19,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 160,00 USD.

Am 10.08.2022 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.504,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 17.022,00 USD umgesetzt.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2022 wird am 10.11.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,86 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Metaverse-Token unter der Lupe: Mit diesen Kryptowährungen können Anleger ins Metaverse investieren

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com