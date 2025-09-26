DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.279 +0,1%Nas22.557 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Aktienkurs im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit positiven Vorzeichen

29.09.25 20:25 Uhr

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 114,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
97,29 EUR 0,62 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 114,41 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 114,79 USD. Bei 113,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 542.023 Walt Disney-Aktien.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,97 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 29,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,952 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie höher: Trump kritisiert Comeback der Kimmel-Show

Disney-Aktie gibt ab: Kimmel-Show kehrt zurück

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

