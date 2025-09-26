Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 114,41 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 114,41 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 114,79 USD. Bei 113,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 542.023 Walt Disney-Aktien.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,97 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 29,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,952 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie höher: Trump kritisiert Comeback der Kimmel-Show

Disney-Aktie gibt ab: Kimmel-Show kehrt zurück

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr abgeworfen