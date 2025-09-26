Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Montagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 114,51 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 114,51 USD nach oben. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,79 USD. Bei 113,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 221.363 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 30,05 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,952 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 05.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

