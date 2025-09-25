DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.311 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Kursentwicklung

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend nahezu unverändert

26.09.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend nahezu unverändert

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 113,09 USD zeigte sich die Walt Disney-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
96,67 EUR -1,04 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 113,09 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 113,54 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,76 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 365.507 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 9,29 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 29,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,952 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
