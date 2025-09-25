DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.114 +0,4%Nas22.337 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,71 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

26.09.25 16:10 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Walt Disney hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 112,91 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 112,91 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,16 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,76 USD aus. Bei 112,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176.737 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 10,42 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,06 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,952 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

