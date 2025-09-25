Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 112,91 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 112,91 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,16 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,76 USD aus. Bei 112,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176.737 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 10,42 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,06 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,952 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

