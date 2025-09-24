Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag stabil

Aktie im Blick

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 113,50 USD.

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 113,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 113,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,94 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,34 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 160.189 Walt Disney-Aktien.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 9,84 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,43 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,952 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,86 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

