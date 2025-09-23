DAX23.682 +0,3%ESt505.472 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.341 +0,1%Nas22.578 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,61 +1,2%Gold3.755 -0,3%
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Aktie im Blick

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag fester

24.09.25 16:09 Uhr

24.09.25 16:09 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 113,49 USD zu.

Aktien
Walt Disney
95,16 EUR 0,36 EUR 0,38%
Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Bei 113,56 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 112,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 194.058 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,952 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

