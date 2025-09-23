Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Mittwochabend

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 113,55 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 113,55 USD zu. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,12 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 609.126 Stück.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. 9,79 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 29,46 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,952 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,86 USD je Walt Disney-Aktie.

