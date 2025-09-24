DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.948 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.746 +0,3%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
So entwickelt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend billiger

25.09.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 112,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
97,71 EUR 2,55 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 112,82 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 112,69 USD. Bei 113,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 410.489 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Mit einem Zuwachs von 10,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 29,00 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,952 USD je Walt Disney-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,92 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
