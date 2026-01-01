DAX24.801 -0,4%Est505.984 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +1,7%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.884 +0,9%Euro1,1977 -0,5%Öl67,63 -0,1%Gold5.267 +1,7%
DIW-Konjunkturbarometer deutet für Januar anhaltende Erholung an

28.01.26 12:25 Uhr

DOW JONES--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat seinen schrittweisen Aufwärtstrend fortgesetzt und ist im Januar auf 94,8 (Dezember: 93,4) Punkte gestiegen. "Der Barometerwert ist somit noch einmal etwas näher an die neutrale 100-Punkte-Marke gerückt, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt. Damit verdichten sich die Anzeichen, dass die deutsche Wirtschaft ihre mehrjährige Stagnations- und Rezessionsphase hinter sich lässt", heißt es in einer DIW-Mitteilung.

"Die Investitionsmaßnahmen beginnen zu greifen und geben der Binnenkonjunktur frischen Schub", so DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. "Doch der Aufschwung bleibt zunächst fragil - zu viele Bremsklötze wirken noch." So kämen zusätzliche Reformanstrengungen der Bundesregierung, die der Wirtschaft zugutekommen sollen, meist nur langsam voran. Der Welthandel insgesamt halte sich zwar trotz Zollturbulenzen erstaunlich robust, aber die Wachstumsraten dürften im laufenden Jahr nur moderat ausfallen.

Zudem leiden nach Aussage des DIW die deutschen Exporte weiterhin unter der massiven Konkurrenz aus China. Die Stimmungslage bei Unternehmen und Haushalten in Deutschland werde sich darum wohl nur schrittweise aufhellen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 06:25 ET (11:25 GMT)